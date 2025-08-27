"Nos quedaríamos sin trabajo y sin casa"; vecinos y productores de Casupá en contra de la represa

Diputados de la Comisión de Ambiente se reunieron en las últimas horas con vecinos y productores de Casupá , en Florida, donde el gobierno planea construir una represa como reserva para el suministro de agua potable a Montevideo y toda la zona metropolitana.

Los productores de la zona se manifestaron en contra de la represa y dijeron que perderán su establecimiento, sus casas y su trabajo si se inundan sus campos.

“Creemos que tiene que haber alternativas más viable que esta. Y si se va a construir, que nosotros no queremos que se construya, pero si se va a construir, que antes de que surjan estos problemas, que nosotros estamos viendo, nos digan si los tienen en cuenta, si los han resuelto, que nos expliquen cómo, por lo menos para nosotros estar tranquilos, y si no los han considerado, que los consideren antes de inundar”, dijo a Subrayado uno de los productores que participó de la reunión con los diputados.

“Este establecimiento queda completamente bajo agua, no se salva absolutamente nada, queda todo bajo agua. Pérdidas totales”, dijo una trabajadora de un campo propietario de extranjeros que van varias veces al año.

“Nos quedaríamos sin trabajo y sin casa, obviamente”, agregó.

“A mi me tapan 24 hectáreas. No sabemos cuánto nos van a pagar por hectárea de campo y a mi además me dejan sin agua, porque no solo que me tapan 24 hectáreas si no que la represa va alambrada y los animales míos no pueden tomar agua de esa represa. Soy un productor chico, somos varios, un lote. ¿Les van a hacer una estancia nueva, una casa nueva, les van a pagar lo que val una hectárea de campo?”, comentó otro productor.

Diputados

Los diputados Walter Cervini (Partido Colorado) y Carlos Router (Frente Amplio) hablaron con la prensa sobre los reclamos que recibieron de los vecinos y productores.