"Nos queda un sabor amargo", dijo Luis Suárez tras anotar un gol para el Inter Miami y empatar con Palmeiras

El Pistolero, de 38 años, jugó uno de sus mejores partidos con las Garzas. Dio la asistencia del primer gol, anotado por el argentino Tadeo Allende en el minuto 16, y se encargó de marcar el segundo con una brillante acción individual en el 65.

Con los pupilos de Javier Mascherano fundidos físicamente, Palmeiras igualó con tantos de Paulinho en el 80 y de Mauricio en el 87, justo tras la sustitución de Suárez.

En esta competición "hay que estar 95, 97 minutos concentrados o lo pagas caro", señaló Suárez. "Nosotros tenemos nuestras herramientas pero hay debilidades que mejorar y si estamos concentrados todo el partido podemos hacerle daño al rival".

Su compañero Jordi Alba apuntó que el Inter pecó de relajación al verse con dos goles de ventaja y un liderato de grupo que los emparejaba entonces con el Botafogo, campeón de la Copa Libertadores de América.

"Teníamos la victoria. Hicimos 70 minutos muy buenos pero luego nos hemos relajado", dijo el lateral español. "También se notó el cansancio. Es una lástima que se nos fuera el partido".

"Hemos pasado merecidamente, hemos sido mejores que todos los equipos que enfrentamos. No eramos favoritos para pasar, pero lo hicimos", afirmó el español, que vé a su equipo con opciones frente al PSG, líder del Grupo B.

"Estamos hablando del campeón de Europa, conocemos a sus jugadores y al entrenador (Luis Enrique) que, por suerte, lo he tenido y siempre he dicho que para mí es el mejor del mundo", afirmó Alba. "Me reencontraré con buenos amigos pero una vez inicie el partido, a competirles, intentar ganarles y por qué no, esto es fútbol".

FUENTE: AFP