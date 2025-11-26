Policía allana la casa del triple homicidio para reexaminar la escena en busca de más indicios

La Policía de Canelones allanó este martes la casa donde ocurrió un triple homicidio en 18 de Mayo para reexaminar la escena en busca de más indicios y acceder a un galpón que anoche no se pudo inspeccionar, en el predio donde un joven de 27 años mató a su padre de 62 años, a su madre de 61 y a su hermano de 37.

El caso se conoció cuando compañeros de trabajo del padre, capataz de una obra en Montevideo, notaron que llevaba dos días sin presentarse y fueron a su casa para saber qué ocurría. Allí los recibió el hijo, que dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero la presencia del auto del hombre y sus respuestas sospechosas llevaron a los trabajadores a hacer una denuncia.

Cuando el comisario de la Seccional 30 llegó al lugar, observó que el joven tenía las manos lastimadas y decidió interrogarlo. Primero afirmó que había sido atacado por seis desconocidos y que los cuerpos estaban dentro de la vivienda. Al ingresar, los policías encontraron a las tres víctimas, dos de ellas desmembradas, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

allanamiento-casa-18-de-mayo-triple-homicidio-fotoeuge Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dijo tras el hallazgo: “Nos encontramos con una escena dantesca. Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas”.

De acuerdo con información policial primaria, el joven —que no tiene antecedentes penales— sufre una patología psiquiátrica. En el lugar dijo que había comenzado a desmembrar los cuerpos porque no podía sacarlos solo. Fue detenido de inmediato y el caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de Canelones y de la Fiscalía.

Además, la investigación busca establecer cuándo cometió los asesinatos y si hubo algún incidente previo. La Policía trabaja en pericias psiquiátricas y forenses mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones, a la espera de resultados que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa familiar.