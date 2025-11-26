RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 de mayo, canelones

Policía allana la casa del triple homicidio para reexaminar la escena en busca de más indicios

El allanamiento permite también ingresar a un galpón al que la Policía aún no había ingresado. El detenido tiene 27 años.

Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.

El caso se conoció cuando compañeros de trabajo del padre, capataz de una obra en Montevideo, notaron que llevaba dos días sin presentarse y fueron a su casa para saber qué ocurría. Allí los recibió el hijo, que dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero la presencia del auto del hombre y sus respuestas sospechosas llevaron a los trabajadores a hacer una denuncia.

Cuando el comisario de la Seccional 30 llegó al lugar, observó que el joven tenía las manos lastimadas y decidió interrogarlo. Primero afirmó que había sido atacado por seis desconocidos y que los cuerpos estaban dentro de la vivienda. Al ingresar, los policías encontraron a las tres víctimas, dos de ellas desmembradas, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
allanamiento-casa-18-de-mayo-triple-homicidio-fotoeuge
El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dijo tras el hallazgo: “Nos encontramos con una escena dantesca. Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas”.

De acuerdo con información policial primaria, el joven —que no tiene antecedentes penales— sufre una patología psiquiátrica. En el lugar dijo que había comenzado a desmembrar los cuerpos porque no podía sacarlos solo. Fue detenido de inmediato y el caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de Canelones y de la Fiscalía.

Además, la investigación busca establecer cuándo cometió los asesinatos y si hubo algún incidente previo. La Policía trabaja en pericias psiquiátricas y forenses mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones, a la espera de resultados que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa familiar.

