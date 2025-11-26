Dos niños entraron con un cuchillo a una escuela en Salto y amenazaron a compañeros de clase

Dos niños de 10 años entraron a una escuela en Salto con un cuchillo y amenazaron a compañeros de clase.
La Policía de Salto fue alertada de que dos niños habían entrado a una escuela con un cuchillo. Fueron al lugar y hablaron con la subdirectora, quien confirmó lo sucedido.
Ocurrió el martes de mañana y la Policía fue alertada de lo sucedido por autoridades de la escuela, ubicada en el barrio La Amarilla, en el noreste de la capital salteña, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.
Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la subdirectora quien confirmó lo sucedido y se contactó con los responsables de ambos niños.
Finalmente los niños y sus adultos responsables fueron trasladados a una dependencia policial.
Se activó así el protocolo para trabajar en estos casos entre la Policía, el INAU y la Justicia de Familia.
