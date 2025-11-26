RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGA LA POLICÍA DE SALTO

Dos niños entraron con un cuchillo a una escuela en Salto y amenazaron a compañeros de clase

La Policía de Salto fue alertada de que dos niños habían entrado a una escuela con un cuchillo. Fueron al lugar y hablaron con la subdirectora, quien confirmó lo sucedido.

jefatura-de-salto-fachada-policia

Ocurrió el martes de mañana y la Policía fue alertada de lo sucedido por autoridades de la escuela, ubicada en el barrio La Amarilla, en el noreste de la capital salteña, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la subdirectora quien confirmó lo sucedido y se contactó con los responsables de ambos niños.

violencia de genero: 161 mujeres y 207 ninos y adolescentes son protegidos en dispositivos del estado 24 horas
Seguí leyendo

Violencia de género: 161 mujeres y 207 niños y adolescentes son protegidos en dispositivos del Estado 24 horas

Finalmente los niños y sus adultos responsables fueron trasladados a una dependencia policial.

Se activó así el protocolo para trabajar en estos casos entre la Policía, el INAU y la Justicia de Familia.

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, afirmó la joven que denunció a Diego García
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", dijo jefe de Policía de Canelones
VIDEO DEL INCENDIO Y LAS EXPLOSIONES

Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

Te puede interesar

Orsi en una actividad en el Chuy con la ministra Lustemberg y el presidente de ASSE Danza.
CRÍTICAS, INTERPELACIÓN Y DESPUÉS

"Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro", dijo Orsi sobre la continuidad de Danza en ASSE
Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas, dijo jefe de Policía de Canelones video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", dijo jefe de Policía de Canelones
Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano

Dejá tu comentario