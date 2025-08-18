RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNASEV Y CAMINERA

Noche de la Nostalgia con controles de tránsito y consumo de alcohol y drogas a partir de la tarde del 24

Unasev y Policía Caminera se preparan para una de las noches de mayor circulación vehicular del año. Solo Caminera tendrá 40 puntos de control.

control-transito-policia-archivo

El director nacional de Caminera, Luis Calzada, indicó que habrá controles y fiscalización del tránsito en rutas y arterias de todo el país junto a otras reparticiones departamentales. Se realizarán controles de alcohol y otro tipo sustancias.

Calzada recomendó que las personas que consuman alcohol u otro tipo de sustancias no manejen y que haya un conductor designado o responsable.

rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para varias localidades
Seguí leyendo

Rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para varias localidades

Solo Caminera tendrá 40 puntos de control. Calzada exhortó a la ciudadanía para que la noche del 24 de agosto sea de disfrute.

En los próximos días, comenzará una campaña de concientización desde las intendencias y ya para la tarde del 24 de agosto comenzará el operativo con controles de alcoholemia y de consumo de cannabis, indicó la secretaria general de Unasev, Fernanda Artagaveytia.

UNASEV NOSTALGIA DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
km 21,500 de la RI

Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia de todo el país por llegada del ciclón extratropical
cinco delincuentes

Violenta rapiña en Malvín Norte: una pareja fue tirada al piso y amenazada con un cuchillo

Te puede interesar

Dirección de Zonas Francas pasará a ser Dirección de Incentivo a la Inversión con nuevas competencias, anunció Oddone
MEDIDAS PARA INCENTIVAR INVERSIÓN

Dirección de Zonas Francas pasará a ser Dirección de Incentivo a la Inversión con "nuevas competencias", anunció Oddone
Foto: Eduardo Castro. 
EN EL LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Investigan homicidio: un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
Una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas
CUENTO DEL TÍO

Una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas

Dejá tu comentario