Noche de la Nostalgia con controles de tránsito y consumo de alcohol y drogas a partir de la tarde del 24

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) y Policía Caminera realizarán controles especiales el 24 de agosto por la Noche de la Nostalgia , una de las noches de mayor circulación vehicular del año.

El director nacional de Caminera, Luis Calzada, indicó que habrá controles y fiscalización del tránsito en rutas y arterias de todo el país junto a otras reparticiones departamentales. Se realizarán controles de alcohol y otro tipo sustancias.

Calzada recomendó que las personas que consuman alcohol u otro tipo de sustancias no manejen y que haya un conductor designado o responsable.

Solo Caminera tendrá 40 puntos de control. Calzada exhortó a la ciudadanía para que la noche del 24 de agosto sea de disfrute.

En los próximos días, comenzará una campaña de concientización desde las intendencias y ya para la tarde del 24 de agosto comenzará el operativo con controles de alcoholemia y de consumo de cannabis, indicó la secretaria general de Unasev, Fernanda Artagaveytia.