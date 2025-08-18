La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y Policía Caminera realizarán controles especiales el 24 de agosto por la Noche de la Nostalgia, una de las noches de mayor circulación vehicular del año.
Noche de la Nostalgia con controles de tránsito y consumo de alcohol y drogas a partir de la tarde del 24
Unasev y Policía Caminera se preparan para una de las noches de mayor circulación vehicular del año. Solo Caminera tendrá 40 puntos de control.
El director nacional de Caminera, Luis Calzada, indicó que habrá controles y fiscalización del tránsito en rutas y arterias de todo el país junto a otras reparticiones departamentales. Se realizarán controles de alcohol y otro tipo sustancias.
Calzada recomendó que las personas que consuman alcohol u otro tipo de sustancias no manejen y que haya un conductor designado o responsable.
Solo Caminera tendrá 40 puntos de control. Calzada exhortó a la ciudadanía para que la noche del 24 de agosto sea de disfrute.
En los próximos días, comenzará una campaña de concientización desde las intendencias y ya para la tarde del 24 de agosto comenzará el operativo con controles de alcoholemia y de consumo de cannabis, indicó la secretaria general de Unasev, Fernanda Artagaveytia.
