INUMET

Rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para varias localidades

Meteorología informó que puede generarse "ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

En principio, está vigente desde las 22:00 hasta las 00:00, pero Inumet continúa monitoreando e informará los cambios.

"Depresión atmosférica comienza a afectar el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", señala el comunicado.

Por el momento, los departamentos bajo advertencia amarilla son:

Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Soriano: Todo el departamento.

METEOROLOGÍA

