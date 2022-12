"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora", dijo Cristina Kirchner tras condena

Además, la actual vicepresidenta anunció que no será candidata en 2023: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás", sostuvo y remarcó: "No voy a ser candidata a nada ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta".