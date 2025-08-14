RECIBÍ EL NEWSLETTER
"No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo", dijo el senador Sebastián Sabini, que suspendió la interpelación

El senador del FA Sebastián Sabini suspendió la interpelación al ministro Fratti tras los gritos e insultos entre Sebastián Da Silva y Nicolás Viera.

La interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti por la compra del campo María Dolores, en Florida, para el Instituto Nacional de Colonización, fue suspendida en la pasada medianoche tras un cruce de insultos y gritos entre el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva y el frenteamplista Nicolás Viera.

Fue el senador Sebastián Sabini, quien en uso de la presidencia de la Cámara, resolvió suspender la sesión tras ver y escuchar un gesto y un insulto de Da Silva a Viera.

Según se escucha en varios videos que circulan por redes sociales, Da Silva le dijo “puto de mierda” a Viera. En ese momento Sabini resolvió suspender la sesión y dar por terminada la interpelación.

“No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo, para el debate democrático hay límites que impone el sentido común y el reglamento. Por ese motivo levanté la sesión. No ‘aproveche’ nada. Mejor pidan disculpas que es lo único digno que les queda”, escribió este jueves de mañana el senador Sabini en X.

Luego Sabini publicó otro mensaje en X con una foto en la que se ve el gesto ofensivo de Da Silva, y dijo que por eso levantó la sesión y dio por terminada la interpelación:

En entrevista con radio Del Sol, este jueves de mañana, Da Silva reconoció el insulto y pidió disculpas.

También lo escribió en X poco después de que se suspendiera la sesión:

Video:

El cruce a los gritos y con insultos entre los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional):

