No todos los inversores de Conexión Ganadera podrán verificar que tenían crédito, advierte contador que contrató la empresa

El contador Ricardo Giovio fue contratado por Conexión Ganadera para analizar la situación actual de la empresa, y en las últimas horas envió una comunicación a los inversores , advirtiendo que no todos podrán demostrar que tenían créditos allí.

"En todos los concordatos casi sin excepción no todos pueden verificar sus créditos. Los síndicos –y está bien que así sea– exigen demostrar la documentación de respaldo y el origen de la operación", explicó.

Y sobre eso, señaló: "La cláusula 2 de los contratos donde se dice la forma de cómo se integran los fondos prevé la modalidad de transferencia lo cual es lógico pero dice a la cuenta de Conexión sin indicar ni banco ni número de cuenta y además y está esta es la clave realizada antes de este acto. No creo equivocarme si digo que un número importante de esas transferencias no se realizaron y que los fondos fueron provistos de otra forma". Agregó que "es muy lamentable que si esto es así esos inversores –también genuinos– no van a poder verificar".

El contador aconsejó a los inversores que reúnan toda la información con la historia de colocación, contrato actual y transferencia que respalde. "Lo que sea, todo es importante", expresó en la carta.

"Faltan unos días para el concurso. Dedíquenle tiempo al armado de esta información", agregó. Para Giovio, "aventurar qué porcentaje no va a verificar es hacer futurología".

Giovio participó esa semana del streaming en el que Pablo Carrasco, titular de la empresa, se comunicó con los inversores.