"No tiene ningún indicio de nada": Alejandro Astesiano declaró por chats sobre Ache en caso Marset

Y agregó: "No es más que un comentario privado cuando se venía especulando sobre una interpelación (a Ache). No tiene ningún indicio de nada, no sabe nada, nunca escuchó absolutamente nada. No conoce a Carolina Ache ni a Marset".

En los viajes oficiales de Presidencia "no hubo ninguna reunión" por el caso Marset, en la que él participara. "Quedó como un hecho aislado", agregó Durán, quien señaló que Astesiano, en principio, no tiene más que declarar sobre el tema.

La divulgación de las conversaciones de Ache terminaron con la renuncia de los entonces ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, y del subsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Este último tuvo chats con la exvicecanciller.

Astesiano se encuentra en prisión tras ser condenado en febrero de 2023 a cumplir cuatro años y seis meses de cárcel, por conjunción de intereses, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. La Fiscalía lo investigó entonces por falsificación de documentos para que ciudadanos rusos pudieran obtener el pasaporte uruguayo, y por el pedido de favores a jerarcas policiales por asuntos personales.

Su abogado dijo este miércoles que "está muy próximo a descontar casi un año de pena".