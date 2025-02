"No tengo inconveniente en asumir ese error", dijo Bergara al reconocer que se equivocó en cifra de adelanto de empresas públicas

"El economista Bergara habló que hubo un adelanto de impuesto de las empresas públicas por 1400 millones de dólares. Eso no es cierto. Eso es -permítanme la palabra que nunca la uso- pero eso es una mentira. El adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal, que realizamos en 2024, fue de unos 60 millones de dólares", dijo Arbeleche en conferencia.

Bergara enumeró prácticas llevadas adelante por el actual gobierno con el objetivo de "disminuir la cifra de déficit fiscal". En ese sentido, refirió a adelantos de ingresos de 2025, postergación de pagos a proveedores para el año que viene y postergación en la registración de gastos en infraestructura por montos considerables.

"Reafirmo mis dichos en ese sentido y reconozco un error en las cifras manejadas en materia de adelanto impositivo de las empresas públicas. La misma se manejó en un informe interno a los senadores y ahora me aclaran que no era la correcta", indicó. "No tengo inconveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía", reconoció.

"Eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad", sostuvo. "Con relación a comentarios agraviantes, no suelo ingresar en ese terreno. Recurrir al insulto es más fácil que reconocer el fracaso rotundo de la política fiscal de la actual administración", concluyó.