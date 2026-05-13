No Te Va Gustar arrancó el año con un estrecho contacto con el interior del país. El 16 de febrero tocó en la Fortaleza de Santa Teresa como parte de las celebraciones del bicentenario.
No Te Va Gustar presentará su disco "Florece en el caos" con una gira por el país
Las fechas están programadas para diciembre y las entradas están a la venta desde el mediodía de este miércoles.
Ahora, anunció que este recorrido por el país continuará.
La banda confirmó las primeras fechas en Uruguay de la gira de “Florece en el caos”, su más reciente trabajo discográfico. Se presentará el 4 de diciembre en el parque Harriague de Salto, el 5 en la plaza de Toros de Colonia y el 12 en el velódromo de Montevideo.
Seguí leyendo
El uruguayo César Troncoso galardonado en una nueva edición de los Premios Platino
Las entradas están disponibles en redtickets.uy a partir del mediodía de este miércoles.
Temas de la nota
Lo más visto
Agresor detenido
Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni
Al menos tres casos
Hombre se tira delante de vehículos en Pocitos, simula ser atropellado y pide dinero para atenderse en el hospital
detalles de la investigación
Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM
Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
PIDE COLABORACIÓN PARA UBICARLO
Dejá tu comentario