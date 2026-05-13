No Te Va Gustar presentará su disco "Florece en el caos" con una gira por el país

No Te Va Gustar arrancó el año con un estrecho contacto con el interior del país. El 16 de febrero tocó en la Fortaleza de Santa Teresa como parte de las celebraciones del bicentenario.

Ahora, anunció que este recorrido por el país continuará.

La banda confirmó las primeras fechas en Uruguay de la gira de “Florece en el caos”, su más reciente trabajo discográfico. Se presentará el 4 de diciembre en el parque Harriague de Salto, el 5 en la plaza de Toros de Colonia y el 12 en el velódromo de Montevideo.

Las entradas están disponibles en redtickets.uy a partir del mediodía de este miércoles.

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