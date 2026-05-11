El uruguayo César Troncoso galardonado en una nueva edición de los Premios Platino

Los Premios Platino son los galardones más importantes de la industria audiovisual en los 23 países hispanohablantes y de lengua portuguesa. Este fin de semana celebraron su decimotercera edición. La ceremonia se realizó en la Riviera Maya, México.

Además de las esperadas premiaciones, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el platino de honor por su trayectoria.

Entre las producciones y artistas más destacados de la edición 2026, aparecieron títulos como "Belén", "Homo argentum" y "El eternauta".

En lo que tiene que ver con artistas nacionales, el uruguayo César Troncoso fue reconocido como mejor actor de reparto en serie por su trabajo en “El eternauta”, que también ganó como mejor miniserie o teleserie cinematográfica y a su vez, Ricardo Darín ganó el platino como mejor actor en serie por su protagónico.

La edición de los Premios Platino 2026 reflejó el gran momento que atraviesa el audiovisual iberoamericano, con producciones cada vez más ambiciosas, relatos de fuerte impacto emocional y una presencia creciente de series y películas que lograron trascender fronteras.