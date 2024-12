"No Te Va Gustar" celebra sus 30 años de carrera el 14 de diciembre a las 21 horas en la rambla de Punta Carretas

“ No Te Va Gustar ”, una de las bandas uruguayas con mayor proyección internacional, culmina este sábado sus cuatro fechas consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El vocalista de NTVG, Emiliano Brancciari, aseguró que de no haber sido por el festival, no hubiesen podido transitar su carrera artística. “En ese momento, era muy difícil grabar un disco si no existía un sello que decidiera que vos grabaras un disco”, afirmó.

Brancciari indicó que también lograron el reconocimiento y apoyo de sus familias. “En Montevideo de mediados de los 90 decir en tu casa que querías ser roquero y vivir de la música era como decir: ‘(quiero) ser astronauta’”.

Ahora, la banda se prepara para celebrar en casa esas tres décadas de trayectoria nutridas de experiencias y anécdotas de lo más variadas. Será un show compartido en el que también tocarán “Florencia Núñez” y “Usted Señálemelo”. El recital de NTVG durará unas tres horas con un amplio repertorio e invitados. Aún quedan entradas a la venta a través de Red Tickets a 1.290 pesos.

El trombonista de NTVG, Denis Ramos, destacó que la banda tocará en 16 países este 2024. “Estamos con una felicidad extrema y deseando que llegue el 14”, aseguró.

Pero ni bien vuelvan a retomar la actividad, los espera una serie de movimientos y novedades. En marzo, la banda se mudará para un estudio de grabación y una sala de ensayo con mayor amplitud. También grabará un disco en 2025.