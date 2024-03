"No sé a qué se refiere cuando dice retroceso", apunta la directora de Inmujeres al PIT-CNT en el 8M

"No sé a qué se refiere cuando dice retroceso. Las cifras no muestran eso para nada. De hecho la brecha de desempleo en 2019 era 3,4%. A pesar de la pandemia, en 2022, se redujo a 2%", defendió Bottero en declaraciones al programa Arriba gente de canal 10. Y afirmó que "en la participación no hubo variaciones y en cuanto al empleo tampoco".

"No hubo retrocesos, lo que no hubo han sido avances", matizó. Respecto a la consigna del PIT-CNT, dijo: "Es probable que sea retroceso algún planteo político pero en la realidad de las mujeres no se ha reflejado".

Para Bottero, "la falta de participación de mujeres en política es grave". "Estamos subrepresentadas desde que se inició la democracia. Se ve en las cámaras empresariales, en los sindicatos, en las cátedras universitarias, en las direcciones de las empresas públicas", dijo.

"No voy a la marcha".

La directora de Inmujeres dijo que no va a la marcha porque "es de reclamo a política pública". "Yo me considero representante del Estado y creo que no me corresponde. Quienes organizan la marcha han partidizado la consigna y nos excluye a miles de mujeres que no nos sentimos representadas. Esperamos que se pueda entender que este es un tema de todas las mujeres y de todas las personas, para alcanzar políticas públicas para todas las personas. Y que esto no implique hacer política partidaria porque es lamentable", apuntó.

Bottero participa a la hora 11:00 de este viernes de una actividad oficial en la Torre Ejecutiva, en Montevideo, donde el gobierno brindará un balance respecto a las políticas públicas asociadas a la mujer y a la política de género.

Dijo que se hará énfasis en la promoción de la autonomía económica en las mujeres. También en la igualdad, las oportunidades y el mercado de trabajo.

Participarán la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, e Industria, Energía y Minería, Elsa Facio; la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernanda Maldonado, y la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres.