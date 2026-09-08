"No se encontró ningún animal más afectado", aseguró Fratti tras caso de gripe aviar detectado en gallina en Colonia

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, indicó este martes que se actuó rápidamente en el caso de gripe aviar detectado en una gallina de traspatio en un establecimiento en el departamento de Colonia.

Fratti sostuvo que una vez identificado el foco, se trazó un perímetro de cinco kilómetros alrededor y "no se encontró ningún animal más afectado". Con respecto a los animales del establecimiento, fueron sacrificadas 74 aves, no solo gallinas. "Todo lo que estaba ahí se sacrificó", dijo.

Además, fueron alertados los complejos de producción comercial de la región con medidas a tomar desde el punto de vista de la higiene a la entrada del establecimiento.

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"Esperemos que lo podamos superar rápidamente", indicó. Fratti recordó que están suspendidos todos los movimientos de aves, incluido la exposición de aves en la Expo Prado 2026. "Si queda ahí, es un punto, dentro de la dificultad, a favor y no tiene por qué encarecer ni mover ningún precio en el mercado interno, porque va por otro lado, a no ser que hubiese tocado en un establecimiento del área comercial", agregó.

Fratti recordó que la gripe aviar "es una enfermedad grave, de denuncia obligatoria y que hay que comunicar internacionalmente".