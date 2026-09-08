MTOP realizará obras en Avenida de las Américas este miércoles que afectarán la circulación de 11 a 14 horas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizará obras en Avenida de las Américas este miércoles que afectarán la circulación entre las 11 y 14 horas.

La afectación del tránsito será entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101 en el aeropuerto viejo.

Los vehículos serán desviados por Avenida a la Playa, avenida Wilson Ferreira Aldunate y la rotonda del aeropuerto viejo. El MTOP instalará paneles de mensajería en Avenida de las Américas y avenida Giannattasio, rambla Tomás Berreta y Rafael Barradas, ruta Interbalnearia y Giannattasio para avisar sobre las alternativas para mayor fluidez.

La Policía Caminera y la intendencia estarán ordenando la circulación. Además, estará restringido el acceso peatonal al Parque Roosevelt en una distancia mínima de 150 metros de la zona intervenida. En cuanto a los ómnibus, la parada en Avenida de las Américas y avenida Racine en sentido a Montevideo permanecerá ubicada en el mismo lugar, pero la que está en sentido al aeropuerto será trasladada 150 metros por Avenida de las Américas.

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