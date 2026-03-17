"No se cae el que no sube": el mensaje de Lacalle Pou tras sufrir un accidente a caballo; "estoy bien", aseguró

El expresidente Luis Lacalle Pou publicó un mensaje este martes en sus redes sociales tras conocerse la noticia que sufrió un accidente cuando montaba a caballo en Tacuarembó que requirió atención médica.

El exmandatario dio detalles del accidente sufrido el domingo cuando andaba a caballo. Según contó, el equino se enterró en un resumidero y se le cayó arriba. "Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras", afirmó.

Lacalle Pou indicó que tras el accidente fue hasta el Hospital de Tacuarembó para recibir atención médica, la que calificó como "excelente". "Por las dudas lo pagó el seguro médico", aclaró.

"Gracias a todos los que se interesaron. Estoy bien! Como me dijo alguien que quiero mucho: 'no se cae el que no sube'", culminó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisLacallePou/status/2033984877641486433&partner=&hide_thread=false En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente.

El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras. Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y… — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 17, 2026