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"No se cae el que no sube": el mensaje de Lacalle Pou tras sufrir un accidente a caballo; "estoy bien", aseguró

El exmandatario dio detalles del accidente sufrido el domingo. Según contó, el equino se enterró en un resumidero y se le cayó arriba. "Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras", aseguró. Fue atendido en el Hospital de Tacuarembó.

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El exmandatario dio detalles del accidente sufrido el domingo cuando andaba a caballo. Según contó, el equino se enterró en un resumidero y se le cayó arriba. "Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras", afirmó.

Lacalle Pou indicó que tras el accidente fue hasta el Hospital de Tacuarembó para recibir atención médica, la que calificó como "excelente". "Por las dudas lo pagó el seguro médico", aclaró.

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"Gracias a todos los que se interesaron. Estoy bien! Como me dijo alguien que quiero mucho: 'no se cae el que no sube'", culminó.

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