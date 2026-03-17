Lacalle Pou sufrió un accidente cuando montaba a caballo y fue atendido en Tacuarembó

Lacalle Pou en el desfile de la Patria Gaucha.

El expresidente Lacalle Pou sufrió un accidente cuando montaba a caballo en un campo de Tacuarembó .

Según la información a la que accedió Subrayado, en la caída sufrió golpes en la cabeza, el mentón y un codo.

Fue trasladado al hospital de Tacuarembó y allí, tras ser atendido por personal médico, se le hicieron los exámenes clínicos habituales para detectar posibles lesiones.

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Se le diagnosticó traumatismo de cráneo y de codo, y una herida en el mentón, sin revestir gravedad.

De acuerdo a la información obtenida, Lacalle Pou ya volvió a Montevideo y está bien.

El exmandatario había participado en el desfile de la Patria Gaucha el fin de semana pasado.