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EXPRESIDENTE

Lacalle Pou sufrió un accidente cuando montaba a caballo y fue atendido en Tacuarembó

El expresidente Lacalle Pou estaba en un campo de Tacuarembó cuando ocurrió el accidente con el caballo que montaba. Sufrió golpes en la cabeza y un codo, pero está bien y ya volvió a Montevideo.

Lacalle Pou en el desfile de la Patria Gaucha.

Lacalle Pou en el desfile de la Patria Gaucha.

Según la información a la que accedió Subrayado, en la caída sufrió golpes en la cabeza, el mentón y un codo.

Fue trasladado al hospital de Tacuarembó y allí, tras ser atendido por personal médico, se le hicieron los exámenes clínicos habituales para detectar posibles lesiones.

orsi y lacalle pou coincidieron en la patria gaucha: el expresidente participo del desfile y realizo un tradicional saludo
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Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo

Se le diagnosticó traumatismo de cráneo y de codo, y una herida en el mentón, sin revestir gravedad.

De acuerdo a la información obtenida, Lacalle Pou ya volvió a Montevideo y está bien.

El exmandatario había participado en el desfile de la Patria Gaucha el fin de semana pasado.

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