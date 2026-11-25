El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó este miércoles su satisfacción por el resultado de la Operación Carabo que terminó con tres condenados y 16 imputados tras desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico de armas y municiones.

El martes, se realizaron 25 allanamientos en 11 departamentos (Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José) en los que se incautaron más de 50 armas de diversos calibre y más de 20.500 municiones. Varias personas fueron detenidas, entre ellas, un policía y un mayor del Ejército Nacional.

Negro destacó que "se ve reflejado seis meses de trabajo policial de la Dirección de la Regional Norte de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, la colaboración de la Jefatura de Policía de Rivera, un trabajo conjunto mancomunado con la Fiscalía a la vez, que requiere mucha coordinación, mucho trabajo, mucha confianza entre los equipos de investigadores".

El ministro indicó que diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Investigaciones han trabajado en la captura de los líderes narcotraficantes más importantes del país. De las nueve principales bandas narco, ocho de su cabecillas fueron a prisión. Más de 30 narcotraficantes están tras las rejas, destacó. Operación Carabo. Tres condenados y 16 imputados en Rivera. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que ocho líderes de las nueve mayores organizaciones narco del país están presos. Son más de 30 narcotraficantes en prisión. pic.twitter.com/2orDQajKgm — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026