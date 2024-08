"No pueden estar mirando tele y mi hijo abajo de la tierra", dijo el padre de víctima de siniestro en Tres Cruces

"Todos me dicen que mi hijo era una buena persona, un muchacho muy querido. 17 años en la Española. Estaba haciendo la carrera para licenciado, le faltaba el último año. Contaba día por día. Estudiaba día y noche, no faltaba al trabajo. Era honesto", dijo Douglas Lucas, su padre.

El domingo, el conductor del auto fue imputado con 60 días de arresto domiciliario total mientras transcurre la investigación. Tenía 1,9 de alcohol en sangre y había consumido drogas. Iba acompañado por otros dos hombres. Uno de estos también iba alcoholizado. También fueron imputados.

"Me dijo el abogado que andaban a más de cien kilómetros, drogados, borrachos, me lo mataron a mi hijo, que es mi único hijo. Me sacaron la vida, qué hago. No sé ni cómo seguir. Y están en la casa. Les dieron dos meses y después capaz que le dan dos meses más hasta que la cosa se enfríe y no pasa nada, porque la ley acá es así, yo le pido al Presidente, a las autoridades, a los jueces, que se pongan una mano en el corazón si tienen hijos", expresó el padre.

"No pueden estar mirando televisión y mi hijo abajo de la tierra, muerto. Estoy desesperado", remarcó.

"Queremos justicia, justicia por nuestro hijo", afirmó la madre.

Sus compañeros de trabajo cuestionan qué es lo que más necesita el fiscal" porque aseguran que "tuvieron todas las pruebas en el momento".