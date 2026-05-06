La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que no puede hacer excepciones, por lo que se resolvió apelar el fallo judicial que condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar de forma gratuita a Gonzalo Moratorio la medicación de alto precio que requiere para el tratamiento de un tumor cerebral.
"No podemos hacer excepciones", dijo Lustemberg sobre la apelación al fallo que ordena al MSP dar medicación a Gonzalo Moratorio
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, fue consultada sobre el fallo favorable a Gonzalo Moratorio para que el MSP le de la medicación de alto precio que requiere, y la apelación que presentó el Ministerio.
“Es un tema de alta sensibilidad”, dijo Lustemberg este miércoles en rueda de prensa en Maldonado, y sobre la apelación del fallo, agregó: “Se apela, como se apelan los 2.200 ciudadanos que pasan por un recurso de amparo”.
“Sé las responsabilidades que tengo, soy médica, también soy una persona, sé ponerme en el lugar del otro pero no podemos hacer excepciones, y la justicia dirimirá, entonces nosotros vamos a cumplir la indicación que nos de el Poder Judicial”, concluyó.
Lustemberg se refirió a la situación de Gonzalo Moratorio y explicó por qué el científico debió recurrir al amparo
Renuncias
La ministra fue consultada también sobre las renuncias que hubo dentro del MSP en los últimos días, y dijo que en la comisión de Salud del Senado pidió reserva, y no tomar versión taquigráfica, solo cuando habló de las renuncias de los integrantes de la comisión honoraria de salud pública. En el resto de las renuncias, aseguró, no pidió reserva a los legisladores.
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