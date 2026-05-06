RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRA DE SALUD

"No podemos hacer excepciones", dijo Lustemberg sobre la apelación al fallo que ordena al MSP dar medicación a Gonzalo Moratorio

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, fue consultada sobre el fallo favorable a Gonzalo Moratorio para que el MSP le de la medicación de alto precio que requiere, y la apelación que presentó el Ministerio.

Lustemberga-mayo-2026

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que no puede hacer excepciones, por lo que se resolvió apelar el fallo judicial que condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar de forma gratuita a Gonzalo Moratorio la medicación de alto precio que requiere para el tratamiento de un tumor cerebral.

“Es un tema de alta sensibilidad”, dijo Lustemberg este miércoles en rueda de prensa en Maldonado, y sobre la apelación del fallo, agregó: “Se apela, como se apelan los 2.200 ciudadanos que pasan por un recurso de amparo”.

“Sé las responsabilidades que tengo, soy médica, también soy una persona, sé ponerme en el lugar del otro pero no podemos hacer excepciones, y la justicia dirimirá, entonces nosotros vamos a cumplir la indicación que nos de el Poder Judicial”, concluyó.

lustemberg se refirio a la situacion de gonzalo moratorio y explico por que el cientifico debio recurrir al amparo
Seguí leyendo

Lustemberg se refirió a la situación de Gonzalo Moratorio y explicó por qué el científico debió recurrir al amparo

Renuncias

La ministra fue consultada también sobre las renuncias que hubo dentro del MSP en los últimos días, y dijo que en la comisión de Salud del Senado pidió reserva, y no tomar versión taquigráfica, solo cuando habló de las renuncias de los integrantes de la comisión honoraria de salud pública. En el resto de las renuncias, aseguró, no pidió reserva a los legisladores.

LUSTEMBERG INTERNA MSP

Temas de la nota

Lo más visto

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
"ARQUITECTURA DEFENSIVA"

Polémica por rejas colocadas para evitar ocupación en ochavas; norma que prohíbe "elementos hostiles" no fue reglamentada
EN PAYSANDÚ

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y declarar el miércoles
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente que tenía problemas de salud por secuelas de lesiones en el tornado de 2016
Aviso especial

Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío

Te puede interesar

Moisés Martínez fue dado de alta psiquiátrica y se mantiene la audiencia para este jueves por medidas cautelares
Policiales

Moisés Martínez fue dado de alta psiquiátrica y se mantiene la audiencia para este jueves por medidas cautelares
Inumet actualizó aviso: ingresa un frente frío y el viernes aumentan los vientos por ciclón extratropical en el océano
METEOROLOGÍA ADVIERTE

Inumet actualizó aviso: ingresa un frente frío y el viernes aumentan los vientos por ciclón extratropical en el océano
Luis Suárez: Jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial video
HABLÓ EN MIAMI

Luis Suárez: "Jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial"

Dejá tu comentario