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CRIMEN OCURRIÓ EN SETIEMBRE DE 2025

Condenaron a más de 13 años de cárcel al hombre que asesinó al cantante e influencer "El Negro Kevin"

El crimen ocurrió en la tarde del 10 de setiembre en Antonio Zubillaga y Real, en el barrio La Teja. El homicida se entregó y afirmó que mató al joven de 22 años tras discutir con la víctima.

Crédito: captura de Youtube, El Negro Kevin.

Crédito: captura de Youtube, El Negro Kevin.

La Justicia condenó a 13 años y 5 meses de cárcel al hombre que mató a tiros al cantante e influencer Kevin Almada, alias "El Negro Kevin" en setiembre de 2025.

El crimen ocurrió a las 16:30 horas del miércoles 10 de setiembre en Antonio Zubillaga y Real, en el barrio La Teja. El homicida se entregó en la seccional 19 y afirmó que mató a la víctima tras una discusión que mantuvieron. Dijo que fue a buscar un revólver y le disparó seis veces.

El Negro Kevin, conocido por crear canciones y con un amplio prontuario delictivo, estaba en la vereda cuando fue atacado a tiros. Esa tarde, su muerte generó un clima de tensión en la zona entre vecinos y familiares que señalaban al autor del crimen. La Policía debió intervenir con la Unidad Táctica de la Jefatura de Montevideo para prevenir posibles disturbios.

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.
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El autor del homicidio fue imputado el 12 de setiembre de 2025 por la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, por un delito de homicidio especialmente agravado. Este miércoles, la Fiscalía informó que, en proceso simplificado, se obtuvo la condena del hombre por homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad, a la pena de 13 años y 5 meses de cárcel.

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