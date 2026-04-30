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SALUD PÚBLICA

Lustemberg se refirió a la situación de Gonzalo Moratorio y explicó por qué el científico debió recurrir al amparo

La ministra de Salud informó que durante 2025 el país asignó 158 millones de dólares a medicamentos y procedimientos que no están incluidos en el PIAS ni el FTM.

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La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg se refirió a la situación del científico Gonzalo Moratorio, que lucha contra un tumor cerebral agresivo y presentó un recurso de amparo contra la cartera para acceder a un medicamento de alto costo.

"Primero quiero dejar en claro es mi alta sensibilidad con el proceso de enfermedad que está asumiendo y pasando adelante Gonzalo Moratorio, como pasa con cada una de las personas de nuestro país, que recurren a los juicios de amparo en medicamentos y prestaciones que no están garantizadas por los prestadores ni por el Fondo Nacional de Recursos", señaló Lustemberg.

Luego, añadió que desde que asumieron el gobierno, hay más de 300 procedimientos y medicamentos que no están en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). En esa línea, explicó que los pacientes recurren al recurso de amparo y en esto, es el Poder Judicial el que resuelve o no a intimar al Ministerio de Salud Pública.

se encuentra estable pero dependiendo de esta medicacion, dijo abogado de moratorio, que presento recurso de amparo
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"Se encuentra estable pero dependiendo de esta medicación", dijo abogado de Moratorio, que presentó recurso de amparo

Además, informó que durante 2025 el país asignó 158 millones de dólares a medicamentos y procedimientos que no están incluidos en el PIAS ni el FTM.

"Hoy está sucediendo eso en el ámbito judicial y de acuerdo a lo que resuelva el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos van a dar curso a la indicación", sostuvo Lustemberg.

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