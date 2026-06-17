RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio constitución, bs. as.

No perturbar la tranquilidad del barrio: Justicia argentina intimó a Cristina Fernández por actos partidarios frente a su casa

Este miércoles, Cristina Fernández cumple el primero de los seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

Foto: AFP. Cristina Fernández en su casa del barrio bonaerense Constitución.

Foto: AFP. Cristina Fernández en su casa del barrio bonaerense Constitución.

La Justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa. Le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al "perturbar la tranquilidad del vecindario".

Ocurre luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna "Cristina libre" el domingo pasado. La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la exmandataria atribuye a una "persecución política".

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Fernández, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente Javier Milei.

aduanas incauto mercaderia de contrabando por mas de $2 millones en dos procedimientos en la zona sur
Seguí leyendo

Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de $2 millones en dos procedimientos en la zona sur

Este miércoles, Fernández cumple el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

"Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta", señala la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

La Justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda "De San José a La Rosada", en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Fernández, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato.

Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo "ya había sido desafiado por varios gobernadores" antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. "Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo", añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
CONSTRUIRÁN APARTAMENTOS

Fue demolida la esquina donde estaba el histórico bar "El Tigre" en Punta Carretas

Te puede interesar

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
TENÍA 48 AÑOS

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas
MONTEVIDEO

Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas
Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años, dijo Orsi en Las Piedras video
inicio del programa más barrio

"Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años", dijo Orsi en Las Piedras

Dejá tu comentario