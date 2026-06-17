No perturbar la tranquilidad del barrio: Justicia argentina intimó a Cristina Fernández por actos partidarios frente a su casa

La Justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa. Le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al "perturbar la tranquilidad del vecindario".

Ocurre luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna "Cristina libre" el domingo pasado. La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la exmandataria atribuye a una "persecución política".

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Fernández, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente Javier Milei.

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Este miércoles, Fernández cumple el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

"Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta", señala la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

La Justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda "De San José a La Rosada", en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Fernández, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato.

Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo "ya había sido desafiado por varios gobernadores" antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. "Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo", añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

FUENTE: AFP.