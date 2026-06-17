Cristiano Ronaldo sale a escena este miércoles en el debut de Portugal y lo hace como titular y capitán, en el que ya es su sexto Mundial.
Debuta Portugal y sale a escena Cristiano Ronaldo como titular, llegando a su sexto Mundial
Cristiano Ronaldo encabeza el 11 inicial de Portugal en el debut ante RD Congo, y llega a su sexto Mundial, como Messi.
El capitán y astro del fútbol global busca hacer historia en el que, se presume, será su último Mundial.
Portugal se estrena ante República Democrática del Congo, en un grupo que comparte con Colombia y Uzbekistán.
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