"No peligra el abastecimiento interno de carne", aseguraron desde Foica tras el conflicto en la industria frigorífica

El presidente de Foica , Martín Cardozo, dijo este lunes Subrayado que llevan adelante un paro de 48 horas que se extiende hasta la medianoche del 25 de diciembre. "Estamos en un nivel de tensión alta (...) hoy se llevó a cabo la instancia de votación, eso significa que al no presentarnos comienza un proceso de decreto de los salarios y eso lo que hace es subir la tensión del conflicto, no mejora nada la situación".

Consultado sobre un posible desabastecimiento del mercado, Cardozo explicó que esta situación no tiene nada que ver con el mercado interno. "He escuchado a Falero hacer menciones o afirmaciones que no tienen fundamento, en realidad no hay peligro de eso por un paro de Foica de 24 horas o de 48 no peligra el abastecimiento interno".