"No nos interesaba la cantidad de años porque mi hermana no va a volver", dijo el hermano de Bárbara Prieto

Agradeció a Fiscalía, a abogadas, psicólogas.

Este viernes vio de frente al femicida. “Desde el primer momento que lo vi es algo que no lo esperaba, pero hoy que lo veo de afuera, al verlo ahí es diferente. Yo no le tengo rencor al verlo sentado ahí, lo digo de corazón. Es algo que no le podemos explicar. Verlo ahí no nos cambia en nada. No sé cómo explicar”.

De Bárbara, a la familia le quedan “los valores”. “Nos forjaron así. Tenemos una hermana chica de tres años que está creciendo, sintiendo emociones, y hoy nos queda enseñarle que entre todo lo malo del mundo podemos ser mejores. Lamentarnos, enojarnos, no nos va a devolver a mi hermana”, contó.