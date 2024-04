"No los damos por perdidos", dijo Lacalle Pou en inauguración de centro de rehabilitación de adicciones

“En el fondo, teniendo o no teniendo herramientas, termina siendo una batalla con uno mismo. Y hoy lo que le dice el gobierno nacional y sobre todo el gobierno departamental, es que no bajen los brazos, que en los días de oscuridad, piensen que su familia, que sus amigos, que el país, que el gobierno y este presidente de la República está atrás de ustedes y no los damos por perdidos y la lucha es todos los días”.

La gestión del centro de atención en adicciones, llamado “Sueño de libertad”, estará a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por 23 personas que estarán enfocados en atender las necesidades de los usuarios.

Ricardo Castelli, psiquiatra, afirmó que es “una enorme alegría” que se realice la inauguración.

“Es un centro que va a dar una herramienta más” y “que se va a ir complementando con todo lo que hay a nivel comunitario, incluso con un centro diurno que también lo vamos a abrir el mes que viene”, sostuvo.

“Cada usuario tiene sus matices, distintas problemáticas de fondo, pero todo eso se puede trabajar perfectamente en un centro así”, señaló.

El centro tendrá terapia tanto grupal como individual, talleres y trabajo comunitario.

“El equipo multidisciplinario trabaja en la parte interna pero también en el centro diurno, por lo tanto es un acceso que tiene una barrera que es muy importante, que el usuario pase primero por una desintoxicación que se puede realizar en distintos puntos del país, además de un seguimiento desde el punto de vista psiquiátrico que le permita el ingreso”, indicó.