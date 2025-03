"No logramos traducir el dominio en situaciones de peligro", dijo Bielsa sobre la derrota Celeste ante Argentina

"Se hizo evidente, en los momentos que tuvimos dominio no logramos traducir el dominio en situaciones de peligro. Al comienzo de la primera mitad o un poco más del primer tiempo, que jugamos de acuerdo a lo que el equipo es capaz, no generamos peligro y el resto del partido tampoco", sostuvo el director técnico argentino en la conferencia luego de la derrota.

"Lo positivo, poder jugar de igual a igual esa media hora inicial. Después, cuando los últimos 15 minutos del primer tiempo, y la mayoría del segundo tiempo, no logramos construir juego ofensivo", agregó.

"Reafirmo mi responsabilidad en los momentos en los que Uruguay pierde, porque claramente nuestro equipo, contrariamente a lo que sugería una pregunta anterior, está diseñado para poder defender sin dejar de atacar y para poder atacar sin dejar de defender. Y está preparado para desequilibrar", opinó sobre "las individualidaes".

Uruguay perdió 1 a 0 ante la Selección Argentina, este viernes, en el estadio Centenario.

En la tabla de posiciones, Uruguay es cuarto con 20 unidades y jugará ahora en El Alto ante Bolivia.

"Por encima de 4.000 metros siempre aumenta la dificultad de un enfrentamiento, pero seguramente no van a jugar futbolistas que han jugado hoy. Algunos sí, otros no. Y el partido lo imagino con la limitante que significa la disminución que provoca la altura en el rendimiento físico, pero eso no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo", consideró sobre lo que se viene el martes.