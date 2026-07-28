No le dio: Nacional quedó afuera de la Copa Sudamericana; en el global Tigre ganó 4-2

Nacional quedó afuera de la Copa Sudamericana este martes tras caer ante Tigre, en el global 4-2, en el estadio José Dellagiovanna.

Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 3-0 de locales la semana pasada en el Gran Parque Central y en esta jornada ganaron 2-1, pero no les dio para obtener la clasificación.

El campeón uruguayo asumió el protagonismo desde el inicio, se adueñó de la pelota y encontró premio a su mejor juego en el primer tiempo.

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El primer gol llegó tras un error de Gonzalo "Pity" Martínez, quien falló en un pase hacia atrás y dejó servido el balón para Maximiliano Gómez (11'), que definió con un potente remate al palo derecho del golero Felipe Zenobio.

El dominio del Tricolor no se detuvo y a los 31 minutos amplió la diferencia. Maximiliano Silvera ganó la posición dentro del área y resolvió de primera para marcar el 2-0, un tanto que fue revisado por el VAR antes de ser confirmado.

Nacional, tricampeón de la Copa Libertadores, salió al complemento con la ilusión de completar la remontada, pero Tigre corrigió sus desajustes y logró emparejar el trámite. Cuando el elenco charrúa buscaba el gol que igualara la serie, el local encontró una contra y marcó el 2-1 con Santiago López a los 81 minutos.

Tigre tendrá otro duelo ante un rival uruguayo en los octavos de final: Montevideo City Torque.

El ganador de la serie enfrentará al ecuatoriano Macará en los octavos.

Bava no contó con Sebastián Coates por lesión, tampoco con Bruno Zuculini por expulsión ni con Baltasar Barcia por una dolencia.

El encuentro estuvo arbitrado por el brasileño Ravio De Souza, mientras que el VAR estuvo a cargo de Wagner Reway.

FUENTE: Subrayado y AFP