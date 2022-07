No hubo acuerdo en el sector lácteo y las medidas sindicales están suspendidas hasta el lunes

El sector lácteo continúa en medio de las negociaciones por el Consejo de Salarios . Este miércoles hubo reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo , pero no se llegó a un acuerdo, entraron en cuarto intermedio y se retomará la reunión el lunes.

Desde la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) informaron a Subrayado que no se reunirán de nuevo con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) hasta que estos levanten las medidas. Como el pedido les fue negado, el lunes concurrirán a la cartera, pero las autoridades se reunirán por separado con trabajadores y empresarios. "No creo que se llegue a algo. Además de revisar los puntos que nos pidieron los sindicatos, la mayoría de esos no los llevaríamos, pedimos que se levanten las medidas para seguir negociando con ellos, sino las próximas instancias solo nos sentamos con el Ministerio", afirmó Ariel Londinsky secretario ejecutivo de la CILU.