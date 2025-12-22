RECIBÍ EL NEWSLETTER
El plan de contingencia de la Intendencia de Montevideo para la recolección de residuos

Las tareas habituales de cuidado del entorno de los contenedores y barrido están "fortalecidas en todo el departamento", aseguró el director de ambiente.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, se refirió al trabajo que se realiza para que no se recienta la recolección de residuos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Herou sostuvo que trabajan en tres ejes: comunicación, educación, fortalecimiento de los distintos servicios. En esa línea, sostuvo que el fin de semana se reforzaron los servicios para que se llegue a las fechas más problemáticas con mejor escenario.

para director de desarrollo ambiental es muy bueno proceso de reinstalar papeleras; estan colocando en 8 de octubre
También están "trabajando con la población, recordando que en particular en estas fiestas, en navidad, gran parte de los residuos que generamos se pueden recuperar". "Evitemos las grandes cajas, los grandes embalajes junto al contenedor. Busquemos un lugar cercano a casa donde se pueda llevar eso para reciclaje", añadió.

Por otra parte, sostuvo que trabajan para los efectos que pueda tener el paro de municipales que se realiza este lunes, en el marco de negociaciones salariales.

"Tenemos muchos recursos desplegados en el territorio para atender la ciudad", remarcó, en referencia a mantener el entorno de los contenedores limpios, aunque estos no estén vacíos. "Obviamente que no es lo mismo tener condiciones normales de vaciado de contenedores a no tenerlos. Yo confío en que el diálogo que se va a dar hoy en el Ministerio con el proceso que sea necesario termine en un acuerdo", indicó.

"Nuestra obligación es, ante las distintas situaciones que se den, trabajar mucho", dijo. "Todos los recursos que tengamos ponerlos a disposición de la limpieza", reiteró.

