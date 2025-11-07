RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

"No ha pasado un año de las elecciones y ya estamos en este tono, me preocupa", dijo el ministro Mahía sobre caso Danza

El ministro Mahía, que será interpelado por la oposición por el informe de la Jutep sobre Danza, dijo que le preocupan los adjetivos que utiliza la oposición en este tema.

Mahía-ministro-noviembre

El ministro de Educación José Carlos Mahía cuestionó a la oposición por “los adjetivos” que utiliza por estas horas para referirse a la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza y al informe que aprobó por mayoría la Jutep a favor de la compatibilidad de su cargo público con el trabajo que realiza como médico en mutualistas privadas.

La oposición anunció este viernes que además de interpelar a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por este tema, interpelará también al ministro Mahía porque es a través de su secretaría de Estado que el Parlamento se vincula con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Es un derecho de la oposición y lo ejerce como le parece”, dijo Mahía a Subrayado este viernes de tarde al ser consultado sobre el llamado a sala que le hará la oposición.

“Lo que me preocupa es la adjetivación”, agregó el ministro. “Parece que si las decisiones no son como la oposición espera, comienza una catarata de adjetivaciones que no le hacen bien a la República”, agregó.

“No ha pasado un año de las elecciones y ya estamos en este tono, me preocupa”, alertó.

“Me parece horrible. La carga de adjetivos que están utilizando no le hacen mal al gobierno, le hacen mal al país”, dijo Mahía, y cuestionó que ya antes de las interpelaciones la oposición tenga “un juicio hecho” sobre el tema.

“Se llega a la interpelación ya con un juicio hecho, más allá de las explicaciones que se puedan dar”, dijo el ministro.

