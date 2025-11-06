"El que las hace las paga", dijo el ministro Carlos Negro tras investigación que terminó con Betito Suárez preso

El ministro del Interior Carlos Negro escribió un mensaje en redes sociales el miércoles de noche, tarde, luego de que la justicia imputara a Luis Alberto Betito Suárez por un caso de drogas y lo volviera a encarcelar de manera preventiva por 180 días mientras continúa la investigación que, además, se extiende al lavado de activos.

“Destacamos la labor de nuestra Policía Nacional, tanto operativa como de inteligencia e investigación, que permitió la detención y formalización de distintos individuos vinculados al narcotráfico en el marco de la Operación IRO”, escribió el ministro en X.

“Un verdadero ejemplo de operación coordinada entre distintas unidades y enfocada tanto en el delito precedente, como en la ruta del dinero”, agregó Negro, y finalizó: “Demostramos, una vez más, que también en este tipo de delitos, el que las hace las paga”.

Seguí leyendo Oddone valoró en el Parlamento triunfo de Milei en Argentina por estabilidad en los mercados

Suárez tiene un importante prontuario delictivo, con varios ingresos a la cárcel por casos vinculados a drogas y otros delitos. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país.

La investigación que lo llevó ahora otra vez a la cárcel la realizó el fiscal de estupefacientes Rodrigo Morosoli. El Ministerio del Interior había informado esta semana que el caso apuntaba a “un clan familiar” que vende drogas en el Cerro, Montevideo.

También se investiga la ruta del dinero y el posible lavado de activos.