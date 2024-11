"No existe la posibilidad de que se quede sin frenos", dice el presidente de Cutcsa sobre el ómnibus chocado en Pocitos

Foto: Subrayado.

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, afirmó que "no existe la posibilidad" de que el ómnibus siniestrado en Pocitos "se quedara sin frenos". Lo dijo en declaraciones al programa La pecera de radio Azul.

Y lo explicó así: "No existe la posibilidad de que se quede sin frenos, sin activar todos los frenos alternativos que hay. Los ómnibus automáticos, la caja de cambios, vienen con retarder (retardador); cuando uno no quiere utilizar el freno y no tiene que frenar bruscamente, basta con levantar el pie del acelerador y el ómnibus de forma gradual empieza a frenar. Ese botón retarder no está a la derecha (como se observa en el video), está a la izquierda".

Agregó: "Antes, empezábamos a rebajar cambios, con un coche manual. En este caso, es imposible que un coche como esos se quede sin frenos. Si se quedara sin aire (para el freno), el coche se clava porque no funciona. Es absolutamente al revés: el ómnibus, si se queda sin aire, se clava. Pero vamos a suponer que el ómnibus no se quedó sin frenos y el conductor siguió acelerando... cuando va a tocar, el retarder está en el otro lado. El retarder ayuda a frenar, para no tener que estar frenando tanto con el freno primario. El tercer freno es el de mano; no es ni neumático como el primer freno, ni como el retarder. Es absolutamente mecánico".

Salgado añadió: "En la mano izquierda, casi que con la ventanilla del conductor, hay un bastoncito que si se baja, ahí se acciona el freno. Ayer dije voy a probar un coche: le pedí a capataces de nuestra planta que probaran un coche a 80 km/h, acelerando, sin soltar el acelerador, y meterle con el bastoncito, meterle el freno de mano. En 100 metros, quedó el coche parado. Se empezó a desacelerar. No derrapó". Sobre la derecha, en la botonera, está ubicada la caja de cambios, donde se seleccionan las marchas del vehículo: reversa (R), neutro (N) y drive –manejar hacia adelante– (D). Para Salgado, presionar R en ese caso no es útil, porque para poner reversa el coche debe estar detenido. Sobre los tres frenos del ómnibus, el empresario insistió: "Las imágenes muestran que el ómnibus toma más velocidad. (Aún con la bajada de avenida Brasil) se iría desacelerando. Cuando apretás el freno de mano, es algo que no tiene nada que ver con los otros frenos. Es imposible que se rompa todo junto". Y aseguró que el ómnibus está nuevo; llegó en 2020 y tiene cuatro años. "El chofer sabe que el freno de mano es el auxiliar que tiene, que no tiene nada que ver con el freno mecánico. Es imposible que no ande el freno de mano, anda en todos los casos", afirmó. "Quisiera que al final la Justicia determinara que haya sido un accidente. Cutcsa va a asumir la responsabilidad. Nos acercaremos a la gente cuando la Justicia lo permita, para tratar de buscar soluciones", dijo Salgado. "Experiencia de conductor: solo en punto muerto, no agarra esa velocidad", sumó, en base a lo que se ve en videos al llegar a la playa. Salgado explicó que tras el accidente el ómnibus fue periciado por la Policía Científica que luego fue trasladado a los talleres de Cutcsa. Asimismo, dijo que la empresa tiene prohibido tocar el vehículo, por si Fiscalía pide pericias adicionales. "Fue un chofer excelente siempre": doble turno y horarios. Salgado dijo que el chofer, un hombre de 65 años que se encuentra internado en cuidados intermedios, tiene más de 40 años trabajando en la empresa. "Siempre en la zona del Centro. Fue un chofer excelente siempre. De 2021 a 2024 tiene dos pequeños roces (incidentes de tránsito). Trabaja en una zona muy densa de tránsito (...) Era un hombre que tenía el ómnibus impecable. Le hacía todos los servicios, nos consta". Aseguró que tiene el carné de salud vigente, que vence cada dos años en el caso de los profesionales. "Él siempre lo sacaba antes (de que la empresa le avisara que estaba próximo a vencerse)", sostuvo. Respecto a las pastillas que tomaba, que según compañeros eran cinco, Salgado defendió: "En este escenario, cinco pastillas... cuando tenemos 60 y pico de años, tres o cuatro pastillas las toma cualquiera". El hombre había entrado a trabajar a las 22:00 horas del viernes y cortado una hora a las tres de la madrugada. Luego, retomó hasta las 7:40 que tuvo el accidente. "Eso es totalmente normal, está dentro de las normas, que se puede realizar sin problema", indicó Salgado. Sobre el horario que venía haciendo, agregó: "En los últimos dos meses lo máximo que hacía era un doble (turno) al mes. Un mes hizo dos, no hacía tanto". El empresario dijo que no sabía de algún tipo de problema "tan importante" que tuviera el conductor. "¿Quiénes no tenemos problemas familiares o de algún motivo? Y estamos trabajando todos los días", agregó. La comunicación de Cutcsa. La empresa emitió un comunicado este jueves. Salgo explicó por qué no decidió hacerlo antes: "Entendimos que no teníamos, para nada, que interferir en lo que la Justicia hizo bien. Por eso nos mantuvimos en silencio y no quisimos tener ningún contacto con ninguna de las personas que tuvieran el accidente, para que no se confundiera ninguna situación. Por supuesto lo haremos, como en cualquier accidente. No salimos a hablar para que se confundiera de que estábamos haciendo una autodefensa".

