"No está priorizando la salud de la gente", dijo Ojeda sobre situación de Danza en ASSE

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que es ilegal que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, trabaje en mutualistas.

"No se puede todo en la vida. A veces hay que tomar decisiones. Hay que avisarle a Danza que no puede tener el cien por ciento de sus kioscos activos. No puede ser presidente de ASSE y empleado de mutualistas privadas", sostuvo Ojeda.

Aseguró que para él, Danza "no está priorizando la salud de la gente".

En ese sentido, dijo que "más allá de lo jurídico", cuestionó la transparencia.

