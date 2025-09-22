Un nuevo accidente laboral ocurrió en la mañana de este lunes, esta vez en Brito del Pino y Leonor Horticou, barrio Parque Batlle de Montevideo.
Accidente laboral en Parque Batlle: un trabajador cayó desde un balancín y sufrió fracturas
El accidente laboral ocurrió en la mañana de este lunes. El trabajador, de 30 años, fue trasladado con fracturas hacia un sanatorio.
Los obreros están trabajando allí en la fachada de un edificio de cinco pisos. Cuando uno de ellos, de 30 años, quiso pasar del balcón de segundo piso hacia el balancín automático, se soltó y cayó. Lo hizo hacia unos tablones que había en el primer piso.
La víctima cayó entonces algunos metros. Sufrió fracturas y fue trasladado a un sanatorio, donde fue ingresado, fuera de peligro, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
Los trabajadores afirmaron que se utilizan los arnés y las medidas de seguridad correspondientes.
Al lugar llegaron en primera instancia policías de URPM II, y luego bomberos.
