trasladado a sanatorio

Accidente laboral en Parque Batlle: un trabajador cayó desde un balancín y sufrió fracturas

El accidente laboral ocurrió en la mañana de este lunes. El trabajador, de 30 años, fue trasladado con fracturas hacia un sanatorio.

El obrero está fuera de peligro.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Los obreros están trabajando allí en la fachada de un edificio de cinco pisos. Cuando uno de ellos, de 30 años, quiso pasar del balcón de segundo piso hacia el balancín automático, se soltó y cayó. Lo hizo hacia unos tablones que había en el primer piso.

La víctima cayó entonces algunos metros. Sufrió fracturas y fue trasladado a un sanatorio, donde fue ingresado, fuera de peligro, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.
Los trabajadores afirmaron que se utilizan los arnés y las medidas de seguridad correspondientes.

Al lugar llegaron en primera instancia policías de URPM II, y luego bomberos.

