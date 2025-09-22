Álvaro Danza dijo que hay "cuestiones delicadas" en las auditorías que realizan en ASSE, y que eso "irrita un poco" a la oposición

El presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , dijo que puede haber algunas “cuestiones delicadas” en las auditorías que realizan sobre gastos y contrataciones durante el período anterior, y que cree posible que ahí esté “el origen” de las críticas y pedidos de renuncia que recibe desde la oposición , especialmente de blancos y colorados.

“Bueno, pienso que tiene que ver con que primero, realmente pienso que estamos trabajando muy seriamente, decididamente, con mucha independencias de criterio, con profesionalismo, y eso me da la impresión que irrita un poco. Al mismo tiempo estamos analizando algunas cosas que pasaron en la administración previa. Estamos analizando cómo se manejaron los recursos, si se privilegió alguna institución respecto a otra de salud. Si se hicieron las licitaciones que se tendrían que haber hecho para la adjudicación de algunas compras de cuantía”, dijo Danza este lunes, entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Estoy hablando en general, ese es uno de los aspectos, no todos, y estamos trabajando, investigando eso. Estamos haciendo las auditorías. Por ahora no están prontas completamente, así que prefiero no aventurarme, eso hay que hacerlo con mucho profesionalismo, repito, con mucha delicadeza, hay que estar muy seguro antes de decir una cosa, por tanto prefiero no adelantarme”, agregó.

Consultado sobre lo que vienen encontrando en esas auditorías sobre la gestión anterior, presidida por Leonardo Cipriani, respondió: “Advierto que pueden haber algunas cuestiones delicadas que me parece que generan una gran conmoción y preocupación”.

“Podría ser que esa sea el origen”, agregó Danza respecto de las críticas que recibe del Partido Nacional y del Partido Colorado, que le exigen su renuncia por mantener la atención de pacientes en tres mutualistas privadas, además de dar clases en el hospital Pasteur.

“Me preocupa que ese sea el centro del tema y no la salud de la gente. Yo escucho, y no escucho hablar de que los medicamentos se restituyeron, de que se están acortando las listas de espera, de que estamos preocupados por hacer un plan de infraestructura para ASSE. Para nosotros esos son los temas que nos desvelan”, comentó.

Acerca de si cree que es posible seguir trabajando en ASSE cuando a los pocos meses de asumir ya le piden la renuncia señalando que su permanencia en el cargos es inconstitucional e ilegal, Danza respondió: “De nuestra parte es absolutamente sostenible, vamos a seguir para adelante, tenemos el respaldo de la ministra, del presidente y sobre todo el respaldo de nuestra conciencia, de que estamos haciendo las cosas bien y trabajando con compromiso por y para la gente”.