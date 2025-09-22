RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN NUEVA YORK

Orsi sobre el Mercosur: "Vivimos en una región que nos sirve, nos aporta, pero tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo"

"En un mundo tan impredecible como en el que estamos, sí o sí tenemos que tener los mejores vínculos con todos los países del Mercosur", dijo el mandatario en Nueva York.

yamandu-orsi-en-nueva-york-foto-youtube

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes en la Cumbre Anual de Concordia que se realiza en Nueva York. Allí destacó la relevancia del Mercosur y del rol de Uruguay en ese marco.

"Es lógico pensar y entender que la estrategia o ese producto que es el Mercosur o esa integración que es regional, junto con Paraguay, Brasil y Argentina, tiene que fortalecerse, modernizarse y hacia eso vamos", dijo. "Somos conscientes de que vivimos en una región que nos sirve y nos aporta, pero a su vez tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo", remarcó.

Sobre Uruguay, resaltó que es un país que "por su dimensión, por su ubicación, tiene inmejorables condiciones como para despegar e insertarse en el mundo y a su vez recepcionar o recibir inversiones que tanto bien nos hace".

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Orsi en Nueva York: "Se observa un agravamiento preocupante" en Gaza y Ucrania

También destacó la herramienta de integración. "En un mundo tan impredecible como en el que estamos, sí o sí tenemos que tener los mejores vínculos con todos los países del Mercosur y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, sea el gobierno que sea".

