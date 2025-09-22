Orsi sobre el Mercosur: "Vivimos en una región que nos sirve, nos aporta, pero tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes en la Cumbre Anual de Concordia que se realiza en Nueva York. Allí destacó la relevancia del Mercosur y del rol de Uruguay en ese marco.

"Es lógico pensar y entender que la estrategia o ese producto que es el Mercosur o esa integración que es regional, junto con Paraguay, Brasil y Argentina, tiene que fortalecerse, modernizarse y hacia eso vamos", dijo. "Somos conscientes de que vivimos en una región que nos sirve y nos aporta, pero a su vez tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo", remarcó.

Sobre Uruguay, resaltó que es un país que "por su dimensión, por su ubicación, tiene inmejorables condiciones como para despegar e insertarse en el mundo y a su vez recepcionar o recibir inversiones que tanto bien nos hace".

También destacó la herramienta de integración. "En un mundo tan impredecible como en el que estamos, sí o sí tenemos que tener los mejores vínculos con todos los países del Mercosur y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, sea el gobierno que sea".