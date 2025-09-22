RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos

Gustavo Olmos fue diputado en el período 2020 – 2025. Integraba el sector Fuerza Renovadora, del Frente Amplio. Falleció este lunes a la edad de 64 años.

Gustavo Olmos.

Gustavo Olmos.

El exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos falleció este lunes a la edad de 64 años. El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira confirmó a Subrayado la mala noticia.

Olmos fue legislador en el último período 2020 – 2025 como diputado del sector Fuerza Renovadora, el espacio liderado por el intendente de Montevideo Mario Bergara, de fuerte orientación seregnista. Dentro de este sector, Olmos integraba el movimiento Marea Frenteamplista.

A fines de 2023 la suplente de Olmos, Martina Casás, lo denunció por acoso y abuso sexual. Un año y medio después, en junio de 2025, la Fiscalía de Delitos Sexuales archivó el caso.

Foto: Subrayado. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.
Seguí leyendo

"Ya no saben con qué pegarme", respondió Cosse a la oposición y habló de la salida de Nane de su sector

"Se cierra un capítulo doloroso e injusto, que invita a repensar la forma en que procesamos este tipo de acusación", afirmó Olmos en sus redes sociales en junio de este año.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este
MALDONADO

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este
HOMICIDIO en durazno

Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar
fatal

Una cámara captó el choque fatal en Punta Gorda: IMM reconoce que hay un desperfecto en la curva, dijo vecina
atraco en club de polo

Rapiñeros atacaron con hachas a funcionarios del club de polo de Carrasco para robar; dejaron a uno grave
RINCÓN DE PANDO

Armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil

Te puede interesar

Gustavo Olmos.
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, escenario desde hoy de la Asamblea General. Foto: AFP
NUEVA YORK

Comienza la Asamblea General de la ONU con el reconocimiento de varios países europeos al Estado palestino como tema clave
Inicio de semana frío, nublado y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros
PRIMAVERA

Inicio de semana frío, nublado y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario