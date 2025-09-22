Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos

Gustavo Olmos.

El exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos falleció este lunes a la edad de 64 años. El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira confirmó a Subrayado la mala noticia.

Olmos fue legislador en el último período 2020 – 2025 como diputado del sector Fuerza Renovadora, el espacio liderado por el intendente de Montevideo Mario Bergara, de fuerte orientación seregnista. Dentro de este sector, Olmos integraba el movimiento Marea Frenteamplista.

A fines de 2023 la suplente de Olmos, Martina Casás, lo denunció por acoso y abuso sexual. Un año y medio después, en junio de 2025, la Fiscalía de Delitos Sexuales archivó el caso.

"Se cierra un capítulo doloroso e injusto, que invita a repensar la forma en que procesamos este tipo de acusación", afirmó Olmos en sus redes sociales en junio de este año. Noticia en desarrollo.

