El exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos falleció este lunes a la edad de 64 años. El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira confirmó a Subrayado la mala noticia.
Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
Gustavo Olmos fue diputado en el período 2020 – 2025. Integraba el sector Fuerza Renovadora, del Frente Amplio. Falleció este lunes a la edad de 64 años.
Olmos fue legislador en el último período 2020 – 2025 como diputado del sector Fuerza Renovadora, el espacio liderado por el intendente de Montevideo Mario Bergara, de fuerte orientación seregnista. Dentro de este sector, Olmos integraba el movimiento Marea Frenteamplista.
A fines de 2023 la suplente de Olmos, Martina Casás, lo denunció por acoso y abuso sexual. Un año y medio después, en junio de 2025, la Fiscalía de Delitos Sexuales archivó el caso.
"Ya no saben con qué pegarme", respondió Cosse a la oposición y habló de la salida de Nane de su sector
"Se cierra un capítulo doloroso e injusto, que invita a repensar la forma en que procesamos este tipo de acusación", afirmó Olmos en sus redes sociales en junio de este año.
Noticia en desarrollo.
Dejá tu comentario