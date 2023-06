No está previsto que baje tarifa de OSE: “Lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua”, dijo Alfie

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ), Isaac Alfie , dijo que no está sobre la mesa bajar la tarifa de OSE , porque no se quiere incentivar el consumo y agregó que el gobierno le brinda agua gratuita a los sectores más vulnerables.

“Tenemos que pensar las cosas de manera razonable y racional. Usted lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua. Y ahorrar agua es ahorrar agua en general. No solo el agua que uno bebe y demás, esa no se puede ahorrar, tiene que ahorrar todo el resto”, dijo Alfie y explicó que es “altísimo el porcentaje” de agua de OSE que se va en otros usos y no para beber.