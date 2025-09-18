"No es una prioridad del Presupuesto del gobierno la Universidad de la República", afirmó la oposición

Continúa el análisis del Presupuesto en el Parlamento y este jueves concurrieron autoridades de la Universidad de la República ( Udelar ) a la comisión de Diputados que está trabajando con el proyecto del gobierno.

Los diputados de la oposición cuestionaron lo asignado en el proyecto de Presupuesto del gobierno. "Terminamos preocupados y en parte, sobre todo sorprendidos con relación a lo que termina de corroborarse, que es una propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo para la Universidad de la República absolutamente insuficiente, que claramente representa un presupuesto regresivo en materia de becas de estudio", dijo Pablo Abdala, representante del Partido Nacional.

Abdala aseguró que hay becas que habían sido aprobadas y que "está en duda que se las pueda financiar". También se refirió a que afectará en cuanto a horas docente y descentralización.

"No es una prioridad del Presupuesto del gobierno la Universidad de la República", remarcó y adelantó que buscarán revertir la situación con el Ministerio de Economía.

El rector Héctor Cancela afirmó que hay "preocupación porque el mensaje presupuestal que el Poder Ejecutivo envía, no recoge los principales puntos que la Universidad está planteando".

"Necesitamos ser responsables, necesitamos tener un crecimiento también en el número de docentes y en el número de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, que está congelado hace años. Estamos teniendo realmente una sobrecarga de trabajo y estamos teniendo también un crecimiento en edificios que luego no se acompaña por las personas que puedan sostener", explicó Cancela.

Además se refirió a que hay "distintas experiencias que corren riesgo" por falta de presupuesto.