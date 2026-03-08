PIT-CNT organizó un encuentro nacional de mujeres con temas desde la distribución de la riqueza a la violencia

El PIT-CNT realizó un encuentro de mujeres durante este fin de semana y elaborará un documento con conclusiones y reivindicaciones, que será entregado a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.
Carolina Spilman, secretaría de Género de la central sindical, destacó la concurrencia de 250 trabajadoras que llegaron de "distintos puntos del país" para la discusión.
Uno de los puntos tratados tiene que ver con "la distribución de la riqueza, el trabajo no remunerado, la reducción de la jornada laboral y la violencia".
También hubo presencia de trabajadoras argentinas. "Viendo el retroceso que están sufriendo nuestras compañeras argentinas, nos pareció relevante invitarlas a participar para que nos cuenten un poco su realidad", dijo.
