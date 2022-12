"No es la primera vez que aparece una banda de coimeros", dijo Sanguinetti sobre caso Astesiano

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que "no es la primera vez que aparece una banda de coimeros" en las instituciones públicas, en referencia a la organización que integraba el excustodio presidencial Alejandro Astesiano . "Tantas veces ha ocurrido que había gente que tramitaba jubilaciones o teléfonos", señaló este martes en declaraciones al programa Arriba Gente de canal 10.

El dirigente señaló que el caso de Astesiano "había empezado (a operar) antes de este gobierno ". "No minimizo nada, pero uno no puede dejar de mirar cómo está el país en un momento como este, en una Sudamérica como está, y en un mundo así", expresó.

Para Sanguinetti "el país tiene un gran respeto internacional y eso no cambia" con el caso Astesiano, aunque admitió que "hay un bache". "A veces se tiende a mirar las cosas blanco-negro".

"¿En qué país del mundo no pasan estas cosas? Desgraciadamente...", añadió el exmandatario. Lo de Astesiano "es un episodio negativo que en el país no se oculta, sino que se investiga", valoró. "Sería grave si las instituciones no funcionaran", dijo.