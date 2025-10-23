Sebastián Da Silva: "Vaya a saber uno quién le dio manija a Orsi para cometer tan terrible torpeza"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva aseguró que el presidente Orsi cometió “una torpeza” al anunciar en conferencia de prensa que decidió rescindir el contrato con la empresa Cardama por el vencimiento de la garantía que debía renovar y no hizo, según advirtió el miércoles el gobierno, apuntando que se está ante un intento de “estafa al Estado uruguayo”.

“Rescindir un contrato de estas características en conferencia de prensa es una torpeza propia de alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones, que es la debida diligencia, tratar de lograr solucionar los problemas”, dijo Da Silva este jueves ante la prensa en el Parlamento.

“No existió un telegrama, una llamada, una intención lógica de poder resolver un problema colateral como es la garantía, cuando en paralelo se está construyendo el barco de guerra, y donde todos los días hay dos marinos uruguayos que están controlando que no se ponga un tornillo de plástico y le pongan uno de acero”, agregó.

“Vaya a saber uno quién le dio manija a Orsi para cometer tan terrible torpeza, porque es una torpeza lo que hizo”, insistió el senador blanco.

La empresa Cardama construye dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional de Uruguay y a fines de setiembre debía comunicar al Ministerio de Defensa que renovaba la garantía de cumplimiento del contrato.

El gobierno no recibió la renovación de la garantía al cumplirse un mes del incumplimiento, el 22 de octubre, y al intentar contactarse en Londres con la empresa EuroCommerce que dio el aval inicial a Cardama, para cobrar esa garantía, se encontró con que en la dirección figuraba una inmobiliaria, y que además esa financiera estaba en proceso de liquidación en Inglaterra.

Por esta razón el presidente Orsi dijo que había “indicios de estafa o fraude”, y decidió rescindir el contrato con Cardama y hacer la denuncia civil y penal.