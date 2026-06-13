Niño Guerrero, jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, muere en ataque de Estados Unidos

El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas el viernes por la noche.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

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Venezuela confirmó poco después que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido "neutralizado" y que hubo "enfrentamientos" con integrantes de "estructuras de delincuencia organizada".

El Niño Guerrero fue abatido en el marco de una "operación combinada" con Estados Unidos que se realizó en el estado Bolívar, al sureste del país, dice un comunicado del ministerio de Comunicaciones venezolano.

"Contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia", agregó la cartera.

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó al mandatario izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Santuario"

"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", aseguró Trump en su plataforma.

El mensaje del mandatario va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

El lunes, el ejército venezolano se desplegó en una zona de explotación aurífera del estado Bolívar bajo control de dos jefes criminales, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores del Tren de Aragua, de acuerdo con fuentes locales.

Según una decena de testimonios recogidos por la AFP en la zona, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.

"Organización terrorista"

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina.

El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua.

Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluido el Niño Guerrero, por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego.

"Guerrero Flores ha sido el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista trasnacional", declaró el fiscal federal Jay Clayton cuando se anunció la acusación formal.

Tras ocupar militarmente en setiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había "desmantelado totalmente" esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia.

Según el centro de análisis Insight Crime, "Niño Guerrero", que tendría 42 años, convirtió el grupo "en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón".

Bajo su liderazgo, Tocorón "se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes".

"Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel", según un informe de Insight Crime de 2025.

FUENTE: AFP