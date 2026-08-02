Donald Trump afirma que EEUU e Israel aplazarán nuevos ataques contra Irán

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Israel acordaron posponer nuevos ataques contra Irán, siempre y cuando se alcance rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, una afirmación desmentida este domingo por una agencia de noticias iraní.

El temor a una nueva escalada del conflicto aumentó tras las amenazas de Trump de golpear "muy fuerte" a Irán y de informes de prensa de que evaluaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Sin embargo, el mandatario estadounidense pareció dar marcha atrás luego de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, un aliado clave de Washington en Oriente Medio, y después de que Teherán también se comunicara con Riad y con los mediadores Pakistán y Turquía.

En una publicación el sábado en su plataforma Truth Social, Trump insistió en que Estados Unidos estaba "listo" para atacar a la República Islámica a niveles "no vistos desde la Segunda Guerra Mundial", pero que Irán y otros países de Oriente Medio le habían pedido "aplazar cualquier ataque".

"Con base en esta solicitud, he acordado... cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo, aseguró.

El domingo, sin embargo, la agencia de noticias iraní Mehr dijo que el anuncio de Trump era "una nueva mentira" y sostuvo que las fuerzas armadas iraníes estaban "en máxima alerta y listas ante cualquier eventualidad".

Los medios estatales iraníes señalaron que los cancilleres de Arabia Saudita e Irán mantuvieron una conversación telefónica y que Teherán también habló con Pakistán y Turquía sobre "el riesgo de una escalada de las tensiones y la inseguridad en la región".

La agencia de prensa oficial saudita SPA informó que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán mantuvo una llamada con Trump en la que "subrayó la necesidad de dar prioridad al diálogo para reducir las tensiones y la importancia de desplegar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas".

Ormuz y amenaza nuclear

Trump señaló el sábado que el eventual acuerdo tendría que incluir la "Inmediata, Completa y Total APERTURA DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán". Y aseguró que Israel "se suma a este compromiso".

Tras más de cinco meses de guerra, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, no se vislumbra un final del conflicto.

Un acuerdo de alto el fuego anterior que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó, y desde entonces Irán ha reforzado su control sobre esta vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos, mientras ambos países volvieron a atacarse en las últimas semanas.

Otra agencia de noticias iraní, Fars, citó el domingo a una fuente cercana a los negociadores iraníes que señaló que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado "mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles".

La reanudación de las hostilidades impulsó nuevamente los precios internacionales del petróleo, que habían caído durante el alto el fuego inicial.

Este tira y afloja se produce apenas tres meses antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano de Trump podría perder el control del Congreso.

Frente en el mar Rojo

Antes del anuncio de Trump el sábado, las embajadas estadounidenses en Oriente Medio habían llamado a sus ciudadanos a evaluar abandonar la región ante una posible "escalada" del conflicto.

Irán y Estados Unidos reanudaron el fuego cruzado en julio, tras varios días de pausa en los combates, aunque no se registraron ataques entre el viernes y el domingo.

Egipto sufrió el miércoles un ataque por primera vez desde el inicio de la guerra. Un dron alcanzó dos buques gaseros, uno de ellos operado por una empresa estadounidense, en el puerto de Damieta.

Por otra parte, un "proyectil desconocido" alcanzó un petrolero frente a la costa de Omán, informó el sábado una agencia marítima británica.

Irán exige a los buques que obtengan permiso y paguen tasas de tránsito por Ormuz. La firma de seguimiento del comercio marítimo Kpler señaló el viernes que el tráfico por el estrecho se ha desplomado.

La guerra tiene un nuevo frente en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un bloqueo de los puertos sauditas y desde entonces reivindicaron ataques contra petroleros e instalaciones petroleras del reino.

Estas medidas amenazan la circulación por el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico y, a través del canal de Suez, con el Mediterráneo, de importancia creciente como ruta de tránsito del petróleo saudita.

FUENTE: AFP