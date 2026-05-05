RUTAS 8 Y 44

Siniestros fatales en rutas: ciclista murió tras ser impactado por un tráiler y una mujer en moto chocó contra un camión

Los dos siniestros ocurrieron en la tarde de este martes, uno en ruta 44 y el otro en ruta 8. En ambos casos se investigan las circunstancias.

Foto: Policía Caminera

Este martes se registraron dos siniestros con consecuencias fatales en rutas uruguayas.

El primero ocurrió a las 17:55, aproximadamente, en el kilómetro 10 de la ruta 44. La información que brindó Policía Caminera es que un tráiler se soltó de una camioneta e impactó a un ciclista, causándole la muerte.

Sobre las 18:30, murió una mujer en un siniestro de tránsito que ocurrió sobre las 18:30 de este martes en Punta de Rieles, Montevideo.

La víctima conducía una moto por ruta 8 e impactó contra un camión que pretendía doblar hacia esta vía desde camino Miguel Estévez. La mujer falleció en el lugar.

Las causas son investigadas y la senda de salida de ruta 8 está "totalmente obstruida" y se canaliza por Camino Siete Cerros, informó Policía Caminera.

