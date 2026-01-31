Niño de 12 años que estaba detenido tras rapiña y tiroteo quedó libre y fue entregado a sus padres

Una rapiña a un motociclista en Flor de Maroñas derivó en una persecución policial, disparos y la detención de dos personas, una de ellas menor de edad. Ocurrió el viernes en la zona de Cochabamba y Del Fuerte.

Efectivos acudieron al lugar tras la denuncia de una pareja que señaló que dos hombres, que circulaban en una moto negra de alta cilindrada, los amenazaron con un arma de fuego, les robaron la moto y escaparon.

Minutos después, otro equipo policial que realizaba recorridas observó a tres hombres en un descampado, en la zona de Eusebio Vidal y Pasaje F. Coincidían con las descripciones aportadas y estaban junto a la moto utilizada en la rapiña, la moto robada y una tercera moto.

Al notar la presencia policial, uno de los hombres tiró la moto al piso, sacó un arma de fuego con cargador extendido y huyó junto a los otros dos. Se inició una persecución y, entre la vegetación, el hombre que portaba el arma efectuó disparos contra los policías, que repelieron la agresión.

En el operativo fue detenido un joven de 20 años, que se encontraba requerido por dos casos de homicidio y un delito vinculado a robo de vehículos. Al momento de la detención se incautó una pistola Glock 17, requerida por hurto, un cargador con capacidad para 32 cartuchos y 17 municiones. También fueron incautadas tres motos: una Zanella Sapucai gris, una Suzuki GSX negra y una Yumbo GS 125F azul.

Otro equipo policial detuvo a un niño de 12 años que manejaba la moto robada. El Juzgado de Familia dispuso el cese de la detención del menor, su entrega a los responsables y una citación posterior; quedó en libertad.

La Fiscalía Penal de Flagrancia de 2º turno ordenó, entre otras medidas, el relevamiento de cámaras, el envío del arma a Policía Científica para pericias y la conducción del mayor detenido para continuar con las actuaciones.

